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Виллы в Maresme, Испания

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11 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ареньс-де-Мар, Испания
Вилла 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
€ 670,000
Вилла 6 спален в Ареньс-де-Мар, Испания
Вилла 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 424 м²
€ 1,100,000
Вилла 5 спален в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
€ 1,090,000
Вилла 4 спальни в Cabrera de Mar, Испания
Вилла 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
€ 1,400,000
Вилла 5 спален в Премия-де-Дальт, Испания
Вилла 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 635 м²
€ 1,450,000
Вилла 5 спален в Премия-де-Дальт, Испания
Вилла 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 532 м²
€ 1,380,000
Вилла 5 спален в Премия-де-Дальт, Испания
Вилла 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 418 м²
€ 1,050,000
Вилла 5 спален в Премия-де-Дальт, Испания
Вилла 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 463 м²
€ 950,000
Вилла 6 спален в Алелья, Испания
Вилла 6 спален
Алелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
€ 850,000
Вилла 5 спален в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
€ 1,800,000
Вилла 5 спален в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
€ 1,800,000

Параметры недвижимости в Maresme, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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