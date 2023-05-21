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Дома с видом на море в Maresme, Испания

Ареньс-де-Мар
3
1 объект найдено
Дом 5 спален в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Дом 5 спален
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 344 м²
Количество этажей 3
€ 6,900,000
Эффектная роскошная вилла с бассейном, видом на море и отдельной квартирой для персонала нах…

Параметры недвижимости в Maresme, Испания

виллы

Параметры недвижимости в Maresme, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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