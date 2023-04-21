Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Malaga
  5. Марбелья
  6. Виллы

Виллы с видом на море в Марбелья, Испания

San Pedro de Alcantara
3
Вилла В архив
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 504 м²
€ 1,690,000
Красивая недвижимость в очень тихом и уединенном месте в Нуэва Андалусии, над Пуэрто Банусом…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 830,000
Пентхаусы в Альтос-де-лос-Монтерос, Марбелья, Коста-дель-Соль Инновационный и элегантный жил…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 1,700,000
This stunning recently reformed three-bedroom en-suite bungalow located steps away from the …

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти