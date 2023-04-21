Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Malaga
  5. Марбелья
  6. Таунхаусы

Таунхаусы с бассейном в Марбелья, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни в Хавея, Испания
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат 238 м² Количество этажей 2
€ 319,057
Предлагаем прекрасную виллу, расположенную в тихой местности. Недвижимость в хорошем состоян…
Квартира 3 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 3 спальни
Ориуэла, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 170,950
Великолепные апартаменты в Orihuela, Испания - AGI115664 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
Таунхаус 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 144,943
Таунхаус с 2 спальнями в Playa Flamenca. Уютный таунхаус с садом и солнечным солярием в Плай…
Квартира 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Квартира 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат 124 м²
€ 265,000
Новостройка в Бенихофаре, Коста Бланка Вы хотите жить в изысканном месте на побережье Кост…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 121 м² 4 Этаж
€ 143,331
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 1…
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 215,768
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
Квартира 4 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 4 спальни
Ориуэла, Испания
3 ванных комнат 162 м²
€ 219,950
Новые апартаменты в Ориуэле, 4 спальни, 162 м2 - AGI8459 4 спальни, 3 ванные комнаты.Площадь…
Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 215,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту просторную квартиру с двумя спальнями в комплексе …
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат 58 м²
€ 176,200
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИУЭЛА КОСТА~ ~ Закрытая урбанизация из 40 квартир с 2 и 3 спальнями…
Квартира 2 спальни в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 151 м² 2/2 Этаж
€ 369,000
Непревзойденный панорамный вид на Средиземное море и окрестности города. Инновационный компл…
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 189,619
Вилла 3 спальни в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 425 м²
€ 564,600
ЭКО-эффективное жилье XXI века рядом с полем для гольфа La Marquesa.Находится в живописной м…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти