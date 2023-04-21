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Жильё с видом на море в Марбелья, Испания

San Pedro de Alcantara
7
21 объект найдено
Пентхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 699,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 460 м²
€ 1,590,000
Вилла на продажу и аренду в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частны…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 134 м²
€ 890,000
Это идеальная собственность как для того, кто хочет жить и наслаждаться ею, так и для того, …
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 504 м²
€ 1,690,000
Красивая недвижимость в очень тихом и уединенном месте в Нуэва Андалусии, над Пуэрто Банусом…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 1 122 м²
€ 6,550,000
Вилла на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 5 ванная и характеристи…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 830,000
Пентхаусы в Альтос-де-лос-Монтерос, Марбелья, Коста-дель-Соль Инновационный и элегантный жил…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 333 м²
€ 2,700,000
Апартамент на продажу в Marbella, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната, 2 туалет и характ…
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 790,000
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
Дом 6 спален в Марбелья, Испания
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат 615 м²
€ 5,950,000
Вилла на продажу в Las Lomas del Marbella Club, Marbella Golden Mile, с 6 спальня, 5 ванная,…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 434 м²
€ 2,950,000
Вилла на продажу в Rio Verde Playa, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 6 ванная, Здание было…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 463 м²
€ 2,500,000
Таунхаус на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 5 спальня, 5 ванная, Здание был…
Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат 385 м²
€ 2,000,000
Спаренный дом на продажу в Meisho Hills, Marbella Golden Mile, с 3 спальня, 3 ванная, Здание…
Пентхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 416 м²
€ 1,475,000
Продается отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный, с захватывающим видом …
Таунхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 890,000
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 1,700,000
This stunning recently reformed three-bedroom en-suite bungalow located steps away from the …
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 1,395,000
Роскошная, полностью отремонтированная квартира на первой линии пляжа в Пуэрто Банусе, площа…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 1,500,000
Инвестируйте во впечатляющий апартамент с 3 спальнями на продажу в GRAN HOTEL GUADALPIN BANU…
Бунгало в Марбелья, Испания
Бунгало
Марбелья, Испания
14 700 м²
€ 8,500,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
Дом 5 комнат в Марбелья, Испания
Дом 5 комнат
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 300 м²
€ 524,000
Продаётся уютный дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть т…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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