Бунгало 2 спальни Сан-Мигель-де-Салинас, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 2/2 Этаж

€ 175,900

Бунгало на верхнем этаже с солярием в современном стиле в Сан-Мигель-де Салинас от застройщи…