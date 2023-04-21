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Пентхаусы с видом на горы в Марбелья, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 699,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Пентхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 416 м²
€ 1,475,000
Продается отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный, с захватывающим видом …

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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