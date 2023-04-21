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Жильё с видом на горы в Марбелья, Испания

San Pedro de Alcantara
7
18 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 128 м²
€ 325,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Nueva Andalucia, с 2 спальня, 2 ванная и характерист…
Пентхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 699,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 1,995,000
Продажа этой совершенно новой виллы с отличными качествами, расположенной в приятном жилом р…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 392 м²
€ 1,900,000
Продается отремонтированная вилла со средиземноморской архитектурой и современным дизайном и…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 460 м²
€ 1,590,000
Вилла на продажу и аренду в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частны…
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 504 м²
€ 1,690,000
Красивая недвижимость в очень тихом и уединенном месте в Нуэва Андалусии, над Пуэрто Банусом…
Вилла 4 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
4 ванных комнат 250 м²
€ 1,950,000
Продается новая вилла с современной архитектурой, недалеко от пляжа и Пуэрто Бануса, в жилом…
Шале 3 спальни в Марбелья, Испания
Шале 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 183 м²
€ 670,000
Если вы ищете дом в тихом жилом районе Нуэва-Андалусия, то у нас есть идеальное предложение …
Дом 5 спален в San Pedro de Alcantara, Испания
Дом 5 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
5 Количество комнат 730 м²
€ 2,345,000
Вилла на продажу в San Pedro de Alcantara, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
Дом 6 спален в Марбелья, Испания
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат 615 м²
€ 5,950,000
Вилла на продажу в Las Lomas del Marbella Club, Marbella Golden Mile, с 6 спальня, 5 ванная,…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 463 м²
€ 2,500,000
Таунхаус на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 5 спальня, 5 ванная, Здание был…
Дом 6 спален в Марбелья, Испания
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат 500 м²
€ 3,995,000
Вилла на продажу в Marbella, с 6 спальня, 6 ванная, Здание было построено в 2005 и характери…
Квартира 4 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 191 м²
€ 979,000
Апартамент на продажу в Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики бассейн…
Пентхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 416 м²
€ 1,475,000
Продается отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный, с захватывающим видом …
Вилла 4 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
6 ванных комнат 607 м²
€ 3,285,000
Продается вилла в проекте, расположенная в Guadalmina Baja, недалеко от моря и гольфа, в тих…
Вилла 6 спален в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 6 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
6 ванных комнат 603 м²
€ 3,900,000
Продается вилла традиционной средиземноморской архитектуры с современным интерьером, располо…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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