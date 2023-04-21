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San Pedro de Alcantara
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22 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 1,995,000
Продажа этой совершенно новой виллы с отличными качествами, расположенной в приятном жилом р…
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
392 м²
€ 1,900,000
Продается отремонтированная вилла со средиземноморской архитектурой и современным дизайном и…
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат
700 м²
€ 1,600,000
Вилла на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 5 спальня, 4 ванная и характер…
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
623 м²
€ 1,895,000
Великолепная возможность приобрести средиземноморскую виллу в привилегированном районе Нуэва…
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат
500 м²
€ 1,200,000
Вилла на продажу в Marbella, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный), гараж…
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат
210 м²
€ 680,000
Пентхаус дуплекс на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 3 спальня, 2 ванная…
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат
460 м²
€ 1,590,000
Вилла на продажу и аренду в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частны…
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат
1 122 м²
€ 6,550,000
Вилла на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 5 ванная и характеристи…
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
4 ванных комнат
250 м²
€ 1,950,000
Продается новая вилла с современной архитектурой, недалеко от пляжа и Пуэрто Бануса, в жилом…
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат
585 м²
€ 3,200,000
Вилла на продажу в Nueva Andalucia, с 5 спальня, 6 ванная и характеристики бассейн (Частный)…
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат
450 м²
€ 4,400,000
Вилла на продажу в Marbella, с 6 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частный), гараж…
Дом 5 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
5 Количество комнат
730 м²
€ 2,345,000
Вилла на продажу в San Pedro de Alcantara, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат
615 м²
€ 5,950,000
Вилла на продажу в Las Lomas del Marbella Club, Marbella Golden Mile, с 6 спальня, 5 ванная,…
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат
434 м²
€ 2,950,000
Вилла на продажу в Rio Verde Playa, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 6 ванная, Здание было…
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат
463 м²
€ 2,500,000
Таунхаус на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 5 спальня, 5 ванная, Здание был…
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат
385 м²
€ 2,000,000
Спаренный дом на продажу в Meisho Hills, Marbella Golden Mile, с 3 спальня, 3 ванная, Здание…
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
6 ванных комнат
607 м²
€ 3,285,000
Продается вилла в проекте, расположенная в Guadalmina Baja, недалеко от моря и гольфа, в тих…
Вилла 6 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
6 ванных комнат
603 м²
€ 3,900,000
Продается вилла традиционной средиземноморской архитектуры с современным интерьером, располо…
Бунгало
Марбелья, Испания
14 700 м²
€ 8,500,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
Дом 5 комнат
Марбелья, Испания
5 Количество комнат
300 м²
€ 524,000
Продаётся уютный дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть т…
Дом 9 комнат
Марбелья, Испания
9 Количество комнат
€ 500,000
Продаётся уютный дом с бассейном в Испании, Коста Бланка. В доме есть кондиционер, брон…
Параметры недвижимости в Марбелья, Испания
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с видом на море
с видом на озеро
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