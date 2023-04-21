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Дома с бассейном в Марбелья, Испания

San Pedro de Alcantara
4
22 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 1,995,000
Продажа этой совершенно новой виллы с отличными качествами, расположенной в приятном жилом р…
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 392 м²
€ 1,900,000
Продается отремонтированная вилла со средиземноморской архитектурой и современным дизайном и…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 700 м²
€ 1,600,000
Вилла на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 5 спальня, 4 ванная и характер…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 6 спален в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 623 м²
€ 1,895,000
Великолепная возможность приобрести средиземноморскую виллу в привилегированном районе Нуэва…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 500 м²
€ 1,200,000
Вилла на продажу в Marbella, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный), гараж…
Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат 210 м²
€ 680,000
Пентхаус дуплекс на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 3 спальня, 2 ванная…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 460 м²
€ 1,590,000
Вилла на продажу и аренду в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частны…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 1 122 м²
€ 6,550,000
Вилла на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 5 ванная и характеристи…
Вилла 4 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
4 ванных комнат 250 м²
€ 1,950,000
Продается новая вилла с современной архитектурой, недалеко от пляжа и Пуэрто Бануса, в жилом…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 585 м²
€ 3,200,000
Вилла на продажу в Nueva Andalucia, с 5 спальня, 6 ванная и характеристики бассейн (Частный)…
Дом 6 спален в Марбелья, Испания
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат 450 м²
€ 4,400,000
Вилла на продажу в Marbella, с 6 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частный), гараж…
Дом 5 спален в San Pedro de Alcantara, Испания
Дом 5 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
5 Количество комнат 730 м²
€ 2,345,000
Вилла на продажу в San Pedro de Alcantara, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
Дом 6 спален в Марбелья, Испания
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат 615 м²
€ 5,950,000
Вилла на продажу в Las Lomas del Marbella Club, Marbella Golden Mile, с 6 спальня, 5 ванная,…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 434 м²
€ 2,950,000
Вилла на продажу в Rio Verde Playa, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 6 ванная, Здание было…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 463 м²
€ 2,500,000
Таунхаус на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 5 спальня, 5 ванная, Здание был…
Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат 385 м²
€ 2,000,000
Спаренный дом на продажу в Meisho Hills, Marbella Golden Mile, с 3 спальня, 3 ванная, Здание…
Вилла 4 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
6 ванных комнат 607 м²
€ 3,285,000
Продается вилла в проекте, расположенная в Guadalmina Baja, недалеко от моря и гольфа, в тих…
Вилла 6 спален в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 6 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
6 ванных комнат 603 м²
€ 3,900,000
Продается вилла традиционной средиземноморской архитектуры с современным интерьером, располо…
Бунгало в Марбелья, Испания
Бунгало
Марбелья, Испания
14 700 м²
€ 8,500,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
Дом 5 комнат в Марбелья, Испания
Дом 5 комнат
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 300 м²
€ 524,000
Продаётся уютный дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть т…
Дом 9 комнат в Марбелья, Испания
Дом 9 комнат
Марбелья, Испания
9 Количество комнат
€ 500,000
Продаётся уютный дом с бассейном в Испании, Коста Бланка. В доме есть кондиционер, брон…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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