Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Malaga
  5. Марбелья
  6. Дуплексы

Дуплексы с бассейном в Марбелья, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 215,000
Просторный&nbsp;полностью меблированный двухэтажный таунхаус с 3 спальнями и двумя ванны…
Пентхаус 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 100 м² 6 Этаж
€ 175,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 123,175
Апартаменты с видом на море в Росио-дель-Мар, Торревьеха. Салон, отдельная кухня, 3 с…
Дом 5 спален в Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
5 Количество комнат 4 ванных комнат 475 м²
€ 3,161,731
Эта чудесная вилла находится в престижном районе Сьерра Бланка на Золотой Миле Марбель…
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 118,552
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 179,900
Апартаменты в Бенидорме, район Леванте. 87 м2 600 м. от пляжа 2 спальни с двуспальными крова…
Дом 3 спальни в Бенихофар, Испания
Дом 3 спальни
Бенихофар, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 203,254
Бунгало с 3 спальнями Torre Golf Homes - это новый комплекс из 32 объектов недвижимости в Бе…
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 399,000
Мягкий климат и шикарные пляжи Испании подарят вам бесконечное лето.Строгость, непринужденна…
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 156 м² 6 Этаж
€ 267,936
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Cala de finestrat, располагается на 6 этаже. Общ…
Вилла 4 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 193 м² 1 Этаж
€ 500,324
НОВЫЕ ШАЛЕ В ВИСТАГЕРМОЗА (АЛИКАНТЕ) Шале с 4 и 5 спальнями, расположенные в престижном жил…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 283 м² 2/2 Этаж
€ 399,900
Представляем пентхаус с собственным солярием в современном стиле в Pilar de la Horadada.Пила…
Вилла 5 спален в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагаем рассмотреть следующий вариант виллы в Испании! Эксклюзивное жилище располагает не…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти