Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Malaga
  5. Марбелья
  6. Шале

Шале с видом на море в Марбелья, Испания

Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 8 спален в Finestrat, Испания
Дом 8 спален
Finestrat, Испания
9 Количество комнат 5 ванных комнат 998 м² Количество этажей 2
€ 3,500,000
Эксклюзивная вилла с видом на море в Сьерра Кортина.Вилла с уникальным дизайном площадью 998…
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
62 м²
€ 349,484
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат 207 м²
€ 486,606
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 162,450
Дом 9 спален в Коста-Брава, Испания
Дом 9 спален
Коста-Брава, Испания
9 Количество комнат 4 ванных комнат 325 м²
€ 808,929
Снижение цены!!! Старая цена 890 000 евро. Дом с туристической лицензией и потрясающи…
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 225 м²
€ 795,841
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Playa muchavista. Общая площадь 275.00 м2, участок 500…
Вилла 3 спальни в Los Balcones, Испания
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 139,991
Продаётся дом в Торревьехе в районе Punta prima. Общая площадь 75.00 м2, состоит из 4 комнат…
Вилла 4 спальни в Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 233 м² Количество этажей 2
€ 795,000
Роскошная вилла в стиле Ибица находится в непосредственной близости от пляжной зоны Хавеи.Ую…
Вилла 3 спальни в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 191 м²
€ 350,000
Роскошные двухквартирные виллы в Бенихофаре, Аликанте, в самом сердце Коста Бланка Аликанте,…
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 119 м²
€ 309,000
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
Вилла 3 спальни в Laguna Green, Испания
Вилла 3 спальни
Laguna Green, Испания
3 ванных комнат 140 м²
€ 299,900
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 215,011
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С БУНГАЛО В ЛОС БАЛКОНЕС, ТОРРЕВЬЕХА~ ~ Новый жилой комплекс с великоле…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти