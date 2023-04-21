ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Андалусия
Malaga
Марбелья
Шале
Шале с видом на море в Марбелья, Испания
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 8 спален
Finestrat, Испания
9 Количество комнат
5 ванных комнат
998 м²
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Эксклюзивная вилла с видом на море в Сьерра Кортина.Вилла с уникальным дизайном площадью 998…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
62 м²
€ 349,484
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
3 ванных комнат
207 м²
€ 486,606
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 162,450
Дом 9 спален
Коста-Брава, Испания
9 Количество комнат
4 ванных комнат
325 м²
€ 808,929
Снижение цены!!! Старая цена 890 000 евро. Дом с туристической лицензией и потрясающи…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
225 м²
€ 795,841
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Playa muchavista. Общая площадь 275.00 м2, участок 500…
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 139,991
Продаётся дом в Торревьехе в районе Punta prima. Общая площадь 75.00 м2, состоит из 4 комнат…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
233 м²
Количество этажей 2
€ 795,000
Роскошная вилла в стиле Ибица находится в непосредственной близости от пляжной зоны Хавеи.Ую…
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
191 м²
€ 350,000
Роскошные двухквартирные виллы в Бенихофаре, Аликанте, в самом сердце Коста Бланка Аликанте,…
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат
119 м²
€ 309,000
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
Вилла 3 спальни
Laguna Green, Испания
3 ванных комнат
140 м²
€ 299,900
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 215,011
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С БУНГАЛО В ЛОС БАЛКОНЕС, ТОРРЕВЬЕХА~ ~ Новый жилой комплекс с великоле…
Параметры недвижимости в Марбелья, Испания
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты