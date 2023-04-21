Дом 8 спален Finestrat, Испания 9 Количество комнат 5 ванных комнат 998 м² Количество этажей 2

€ 3,500,000

Эксклюзивная вилла с видом на море в Сьерра Кортина.Вилла с уникальным дизайном площадью 998…