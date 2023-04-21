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Бунгало с видом на море в Марбелья, Испания

Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало в Марбелья, Испания
Бунгало
Марбелья, Испания
14 700 м²
€ 8,500,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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