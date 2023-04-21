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Квартиры с бассейном в Марбелья, Испания

San Pedro de Alcantara
3
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 128 м²
€ 325,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Nueva Andalucia, с 2 спальня, 2 ванная и характерист…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат 218 м²
€ 1,350,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 3 спальня, 3 …
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 333 м²
€ 2,700,000
Апартамент на продажу в Marbella, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната, 2 туалет и характ…
Квартира 4 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 191 м²
€ 979,000
Апартамент на продажу в Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики бассейн…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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