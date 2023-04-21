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Квартиры с видом на море в Марбелья, Испания

San Pedro de Alcantara
3
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8 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 699,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 134 м²
€ 890,000
Это идеальная собственность как для того, кто хочет жить и наслаждаться ею, так и для того, …
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 333 м²
€ 2,700,000
Апартамент на продажу в Marbella, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната, 2 туалет и характ…
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 790,000
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
Пентхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 416 м²
€ 1,475,000
Продается отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный, с захватывающим видом …
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 1,395,000
Роскошная, полностью отремонтированная квартира на первой линии пляжа в Пуэрто Банусе, площа…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 1,500,000
Инвестируйте во впечатляющий апартамент с 3 спальнями на продажу в GRAN HOTEL GUADALPIN BANU…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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