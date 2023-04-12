Купить особняк с видом на горы в Испании

Квартира 2 спальни Бенидорм, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 17 Этаж

€ 430,000

Эта квартира для тех, кто ищет жильё с видом на море. Квартира имеет 2 спальни и 2 ванные ко…