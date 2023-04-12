ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Особняки
Купить особняк с видом на горы в Испании
в Бах-Виналопо
127
в Гуардамар
55
в Xabia Javea
245
в Estepona
112
в Lower Emporda
173
в Дения
160
в Эстремадура
89
в Teulada
202
в Almoradi
178
в Santa Pola
76
в Бениса
179
в Кастель-Пладжа-де-Аро
99
в San Pedro del Pinatar
76
в Adeje
42
в San Javier
67
в Arona
23
в Sant Joan d Alacant
49
в Эльче
50
в Мадриде
13
в el Campello
66
Показать больше
Показать меньше
Особняк
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
116 м²
1 Этаж
€ 460,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ Новый жилой комплекс красивых вилл в Балкон де Финестрат. Виллы с…
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат
1 400 м²
Количество этажей 2
€ 2,950,000
Необыкновенная вилла с фантастическим видом на море и горы в престижном районе.Объект удивит…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 210,881
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Дом
Helechosa de los Montes, Испания
75 м²
€ 180,000
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
2 ванных комнат
465 м²
Количество этажей 2
€ 746,799
Превосходная вилла с привлекательным местоположением.Дом состоит из двух этажей, соединенных…
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
130 м²
3/4 Этаж
€ 169,000
Элегантная собственность с потрясающим видом на горы.Благодаря дизайнерскому проекту появили…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
17 Этаж
€ 430,000
Эта квартира для тех, кто ищет жильё с видом на море. Квартира имеет 2 спальни и 2 ванные ко…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат
176 м²
Количество этажей 1
€ 595,000
Предлагаем роскошную современную виллу, расположенную рядом со всеми удобствами. Планировка …
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 236,565
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПУНТА-ПРИМА~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало квартир и 7 отдельно с…
Квартира 2 спальни
Испания, Испания
103 м²
€ 348,506
В ПРОДАЖЕ ПОСЛЕДНЯЯ ФАЗА!Апартаменты с 2 и 3 спальнями в новом жилом комплексе с большими о…
Вилла 6 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
265 м²
€ 959,000
В одном из самых престижных районов Средиземноморья мы рады представить вам эту виллу в клас…
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3 ванных комнат
164 м²
€ 862,246
Параметры недвижимости в Испании
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты