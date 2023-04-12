ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Особняки
Купить особняк возле озера в Испании
в Altea
309
в Rojales
295
в Марбелья
191
в Сан-Мигель-де-Салинас
198
в Бах-Виналопо
127
в Гуардамар
55
в Xabia Javea
245
в Estepona
112
в Lower Emporda
173
в Дения
160
в Эстремадура
89
в Teulada
202
в Almoradi
178
в Santa Pola
76
в Бениса
179
в Кастель-Пладжа-де-Аро
99
в San Pedro del Pinatar
76
в Adeje
42
в San Javier
67
в Arona
23
Показать больше
Показать меньше
Особняк
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 155,612
Двухквартирный дом с 4 спальнями в Ла Флориде. Просторный угловой таунхаус с 4 спальнями, ча…
Таунхаус 4 спальни
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 91,590
Предлагаем Вашему вниманию дуплекс в хорошем районе города.Недвижимость в отличном состоянии…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
74 м²
1 Этаж
€ 250,000
Продаётся aпартамент в Финестрате в районе URBANIZACIONES, располагается на 1 этаже. Общая п…
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
5 ванных комнат
324 м²
€ 1,373,857
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные!Этот проект в…
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
132 м²
€ 396,660
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
124 м²
€ 267,750
Квартиры в красивом жилом комплексе Жилой комплекс Villamartin Residential Gardens состоит и…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
133 м²
Количество этажей 2
€ 427,900
Современная вилла в новом жилом комплексе для благополучной жизни и отдыха на Коста Бланка в…
Бунгало 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 279,950
Роскошный Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни, 92 м2 - AGI115743 3 спальни, 2 ванные …
Квартира 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 192,000
Элитные новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110050 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4 Количество комнат
5 ванных комнат
346 м²
€ 2,268,433
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
159 м²
€ 626,301
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3 ванных комнат
134 м²
€ 649,950
Современная вилла в Dehesa de Campoamor, 3 спальни - AGI115550 3 спальни, 3 ванные комнаты. …
Параметры недвижимости в Испании
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты