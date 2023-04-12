Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Особняки

Купить особняк возле озера в Испании

в Altea
309
в Rojales
295
в Марбелья
191
в Сан-Мигель-де-Салинас
198
в Бах-Виналопо
127
в Гуардамар
55
в Xabia Javea
245
в Estepona
112
Показать больше
Особняк В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальнив Cabo Roig, Испания
Вилла 4 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 155,612
Двухквартирный дом с 4 спальнями в Ла Флориде. Просторный угловой таунхаус с 4 спальнями, ча…
Таунхаус 4 спальнив Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Таунхаус 4 спальни
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 91,590
Предлагаем Вашему вниманию дуплекс в хорошем районе города.Недвижимость в отличном состоянии…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 74 м² 1 Этаж
€ 250,000
Продаётся aпартамент в Финестрате в районе URBANIZACIONES, располагается на 1 этаже. Общая п…
Вилла 4 спальнив Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
5 ванных комнат 324 м²
€ 1,373,857
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные!Этот проект в…
Квартира 3 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 132 м²
€ 396,660
Квартира 3 спальнив Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат 124 м²
€ 267,750
Квартиры в красивом жилом комплексе Жилой комплекс Villamartin Residential Gardens состоит и…
Вилла 3 спальнив Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 133 м² Количество этажей 2
€ 427,900
Современная вилла в новом жилом комплексе для благополучной жизни и отдыха на Коста Бланка в…
Бунгало 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 279,950
Роскошный Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни, 92 м2 - AGI115743 3 спальни, 2 ванные …
Квартира 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 192,000
Элитные новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110050 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4 Количество комнат 5 ванных комнат 346 м²
€ 2,268,433
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м²
€ 626,301
Вилла 3 спальнив Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 649,950
Современная вилла в Dehesa de Campoamor, 3 спальни - AGI115550 3 спальни, 3 ванные комнаты. …

Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти