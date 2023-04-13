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Купить таунхаус с видом на горы в Malaga, Испания

Марбелья
11
Estepona
7
Фуэнхирола
2
Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Таунхаус 3 спальнив Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни
Istan, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 890,000
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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