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Купить недвижимость с бассейном в Malaga, Испания

Марбелья
295
Estepona
252
Фуэнхирола
20
San Pedro de Alcantara
4
Torremolinos
4
Almogia
1
Coin
1
Pizarra
1
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85 объектов найдено
Дом 5 спаленв Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат 916 м²
€ 2,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Вилла 5 спаленв Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 117 м²
€ 420,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, Здание бы…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 1,995,000
Продажа этой совершенно новой виллы с отличными качествами, расположенной в приятном жилом р…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 392 м²
€ 1,900,000
Продается отремонтированная вилла со средиземноморской архитектурой и современным дизайном и…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 151 м²
€ 695,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий), гара…
Дом 5 спаленв Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 700 м²
€ 1,600,000
Вилла на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 5 спальня, 4 ванная и характер…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 538 м²
€ 1,860,000
Los Olivos de El Campanario - это комплекс из 2 домов в строительстве, расположенный в новой…
Вилла 6 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 623 м²
€ 1,895,000
Великолепная возможность приобрести средиземноморскую виллу в привилегированном районе Нуэва…
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
6 ванных комнат 550 м²
€ 2,990,000
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
Вилла 4 спальнив Mijas, Испания
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Дом 4 спальнив Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 500 м²
€ 1,200,000
Вилла на продажу в Marbella, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный), гараж…
Дом 5 спаленв Mijas, Испания
Дом 5 спален
Mijas, Испания
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,380,000
Вилла на продажу в Calahonda, Mijas Costa, с 5 спальня, 4 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
Квартира 3 спальнив Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
3 Количество комнат 112 м²
€ 499,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Benahavis, с 3 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
Вилла 5 спаленв Istan, Испания
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат 513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5 ванных комнат 658 м²
€ 1,810,000
Продается вилла средиземноморской архитектуры, построенная в 2008 году, с отличными характер…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 405,000
Новая квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, в новом комплексе, в районе Cancelada, ме…
Дом 3 спальнив Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат 210 м²
€ 680,000
Пентхаус дуплекс на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 3 спальня, 2 ванная…
Квартира 3 спальнив Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 615,000
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
Квартира 4 спальнив Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Дом 5 спаленв Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 460 м²
€ 1,590,000
Вилла на продажу и аренду в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частны…
Дом 3 спальнив Mijas, Испания
Дом 3 спальни
Mijas, Испания
144 м²
€ 445,000
Это жилой курорт, спроектированный инновационной студией Morph Studio. Смежные и смежные до…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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