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Особняки с видом на море в Malaga, Испания

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1 объект найдено
Особняк 15 спален в Benahavis, Испания
Особняк 15 спален
Benahavis, Испания
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 269 м²
Количество этажей 3
Внушительный Средиземноморский Особняк с Лицензией на Гостиничный Бизнес в Лучшем Месте Бена…
€ 8,990,000

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с видом на горы
недорогая
элитная
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