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Купить дом с видом на море в Malaga, Испания

Марбелья
191
Estepona
112
Фуэнхирола
9
San Pedro de Alcantara
4
Almogia
1
Coin
1
Pizarra
1
Rincon de la Victoria
1
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154 объекта найдено
Дом 5 спаленв Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат 916 м²
€ 2,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Вилла 5 спаленв Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 117 м²
€ 420,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, Здание бы…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 151 м²
€ 695,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий), гара…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Таунхаус 4 спальнив Estepona, Испания
Таунхаус 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 217 м²
€ 2,300,000
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
Вилла 4 спальнив Mijas, Испания
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Дом 5 спаленв Mijas, Испания
Дом 5 спален
Mijas, Испания
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,380,000
Вилла на продажу в Calahonda, Mijas Costa, с 5 спальня, 4 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
Дом 5 спаленв Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 460 м²
€ 1,590,000
Вилла на продажу и аренду в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частны…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 228 м²
€ 2,050,000
Продается эта очаровательная современная вилла со стилем Ибица, в Параисо Альто, очень тихом…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 120 м²
€ 371,000
Пентхаус на продажу в Atalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, Здание было построено в 1990…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 504 м²
€ 1,690,000
Красивая недвижимость в очень тихом и уединенном месте в Нуэва Андалусии, над Пуэрто Банусом…
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
7 ванных комнат 860 м²
€ 3,700,000
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
Дом 4 спальнив Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 1 122 м²
€ 6,550,000
Вилла на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 5 ванная и характеристи…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 830,000
Пентхаусы в Альтос-де-лос-Монтерос, Марбелья, Коста-дель-Соль Инновационный и элегантный жил…
Дом 4 спальнив Istan, Испания
Дом 4 спальни
Istan, Испания
4 Количество комнат 560 м²
€ 1,500,000
Вилла на продажу и аренду в Istan, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный),…
Вилла 4 спальнив Manilva, Испания
Вилла 4 спальни
Manilva, Испания
4 ванных комнат 293 м²
€ 1,895,000
Роскошные виллы в Манильве, Малаге, Коста дель Соль Этот жилой дом родился с твердым намерен…
Вилла 4 спальнив Manilva, Испания
Вилла 4 спальни
Manilva, Испания
4 ванных комнат 230 м²
€ 1,650,000
Роскошные виллы в Манильве, Малаге, Коста дель Соль Этот жилой дом родился с твердым намерен…
Дом 6 спаленв Benahavis, Испания
Дом 6 спален
Benahavis, Испания
6 Количество комнат 551 м²
€ 2,700,000
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 6 ванная и характеристики бассейн …
Дом 6 спаленв Марбелья, Испания
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат 615 м²
€ 5,950,000
Вилла на продажу в Las Lomas del Marbella Club, Marbella Golden Mile, с 6 спальня, 5 ванная,…
Дом 4 спальнив Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 434 м²
€ 2,950,000
Вилла на продажу в Rio Verde Playa, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 6 ванная, Здание было…
Дом 4 спальнив Ojen, Испания
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 Количество комнат 200 м²
€ 1,295,000
Вилла на продажу и аренду в Marbella East, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Ч…
Дом 5 спаленв Estepona, Испания
Дом 5 спален
Estepona, Испания
5 Количество комнат 351 м²
€ 3,475,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 5 спальня, 6 ванная, Здание было построено в 2011 и характ…
Дом 5 спаленв Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 463 м²
€ 2,500,000
Таунхаус на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 5 спальня, 5 ванная, Здание был…

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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