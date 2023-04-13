ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Андалусия
Malaga
Дуплексы
Купить дуплекс возле озера в Malaga, Испания
Марбелья
6
Estepona
2
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
216 м²
€ 489,630
Новый современный жилой комплекс на стадии строительства в городе Эль-Масноу на побер…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат
141 м²
€ 372,089
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛА НУСИИ ~ ~ Новое строительство комфортабельных и роскошных вилл с частными б…
Вилла 5 спален
Altea, Испания
4 ванных комнат
501 м²
Количество этажей 3
€ 2,800,000
Для тех, кто мечтает о доме, где можно будет с полным комфортом разместиться большой семьей,…
Квартира 2 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
101 м²
€ 197,000
Современные новые апартаменты в Villamartin, площадь 101 м2 - TM6639 2 спальни, 2 ванные ком…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
330 м²
€ 545,947
Очаровательная вилла, все на одном уровне, красивый сад Все комнаты расположены на одном эт…
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
252 м²
1/5 Этаж
€ 375,000
Эксклюзивный жилой комплекс с великолепным видом на Средиземное море в одном из самых респек…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 269,000
Апартаменты находятся в хорошем состоянии. В собственности есть: кухня, просторная гостиная,…
Вилла 6 спален
Кальпе, Испания
5 ванных комнат
415 м²
Количество этажей 3
€ 695,000
Просторная вилла - настоящая жемчужина в купающаяся лучах испанского солнца с видом на леген…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 179,280
ОписаниеУникальная возможность: продажа квартиры в закрытом жилом комплексе в Бенидорме по с…
Дом 6 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
6 Количество комнат
6 ванных комнат
509 м²
€ 1,256,809
Очаровательная вилла, расположенная в центре Марбельи. Дом имеет южную ориентацию, с т…
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
7 Количество комнат
6 ванных комнат
797 м²
€ 3,786,238
Дуплекс 3 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
108 м²
€ 240,000
Красивый дом в Гран-Алакант, Коста-Бланка - MAS117274 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
Параметры недвижимости в Malaga, Испания
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты