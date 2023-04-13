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Купить квартиру с бассейном в Malaga, Испания

Estepona
140
Марбелья
104
Фуэнхирола
11
Torremolinos
4
Torrox
1
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14 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Квартира 3 спальнив Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
3 Количество комнат 112 м²
€ 499,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Benahavis, с 3 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 405,000
Новая квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, в новом комплексе, в районе Cancelada, ме…
Квартира 3 спальнив Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 615,000
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
Квартира 4 спальнив Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Квартира 2 спальнив Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
2 Количество комнат 110 м²
€ 585,000
Апартамент на продажу в Atalaya Hills, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бас…
Квартира 3 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат 218 м²
€ 1,350,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 3 спальня, 3 …
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 333 м²
€ 2,700,000
Апартамент на продажу в Marbella, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната, 2 туалет и характ…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 138 м²
€ 350,000
Апартамент на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванна…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 152 м²
€ 455,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Bahia de la Plata, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, …
Квартира 4 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 191 м²
€ 979,000
Апартамент на продажу в Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики бассейн…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 152 м²
€ 750,000
Ищете современную квартиру в Бенахависе? Arrayanes Golf - это современный комплекс, окруженн…
Квартирав Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
250 м²
€ 1,300,000
Роскошные апартаменты в престижном новом комплексе в Марбелье, Коста дель Соль. Комплекс на…

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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