Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мадрид
  4. Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares

Купить недвижимость с бассейном в Мадриде, Испания

1 объект найдено
Квартира 4 спальнив Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 4 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
618 м²
€ 7,525,000
Эксклюзивный пентхаус в отреставрированном здании с защищенным фасадом, Саламанка, МадридЭк…

Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти