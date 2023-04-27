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Квартиры с видом на море в Мадриде, Испания

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1 объект найдено
Квартира в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
604 м²
€ 3,000,000
ОписаниеПродажа здания с 12 туристическими апартаментами в Мадриде, 3 млн евро, 7% рентабель…

Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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