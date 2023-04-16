Купить квартиру в Мадриде, Испания

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Realting.com
Испания
Мадрид
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
Квартиры
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12 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
45 м²
€ 360,000
Идеально для инвестиций благодаря своему расположению в одном из самых престижных и востреб…
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
37 м²
€ 315,000
Идеально для инвестиций, так как находится в одном из самых престижных районов Мадрида, пол…
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
50 м²
€ 380,000
Идеально для инвестиций благодаря своему расположению в одном из самых престижных и востреб…
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
75 м²
€ 590,000
Красивая квартира, полностью отремонтированная, расположена в престижном районе Мадрида Сал…
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
80 м²
€ 520,000
Все окна выходят на улицу, очень светлая квартира площадью 80 м2, включая гостиную с больш…
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
84 м²
€ 525,000
Отремонтированная квартира 84 м2, расположенная в Chamartin, теперь она имеет 2 спальни (ра…
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
87 м²
€ 570,000
Продается очень светлая квартира, расположенная между улицами Гойя и Алькала в районе Салам…
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
130 м²
€ 549,000
Квартира расположена в районе Эль Ретиро, всего в 5 минутах ходьбы от знаменитого парка Мад…
Квартира
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
143 м²
€ 1,500,000
Особняк, расположенный перед парком Ретиро, полностью реконструируется, уважая и заботясь о…
Квартира 4 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
379 м²
€ 5,000,000
Жилье с капитальной реформой в здании, которое раньше было дворцом, расположенное в Серрано…
Квартира 4 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
618 м²
€ 7,525,000
Эксклюзивный пентхаус в отреставрированном здании с защищенным фасадом, Саламанка, МадридЭк…
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
1 ванных комнат
77 м²
2 Этаж
€ 100,000
Апартаменты имеют две двухместных спальни и одну ординарную, ванную комнату, оборудованную к…
Параметры недвижимости в Мадриде, Испания
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