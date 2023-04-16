Недвижимость в Мадриде: комфортабельное жилье в столице Испании

Мадрид по праву считается красивейшим городом мира. Здесь удивительным образом переплетаются современность и старые традиции, новые здания гармонично соседствуют со старинными постройками. К этому можно добавить обилие уникальных достопримечательностей, широкие возможности для построения карьеры и насыщенную культурную жизнь, чтобы получить представление о современной испанской столице.

Все эти преимущества регулярно привлекают иностранных инвесторов, стремящихся купить недвижимость в Мадриде. Предпочтение покупатели отдают элитным виллам с бассейном, апартаментам класса люкс в центре и небольшим домам в спальных районах. Эти виды жилья приобретаются иностранцами за наличные и в рамках многочисленных ипотечных программ.

Какие еще преимущества дает покупка жилья в Мадриде?

Существует еще несколько причин для инвестирования средств в местную недвижимость:

теплый климат: даже зимой погода в испанской столице не опускается ниже −5 градусов;

возможность для хорошего заработка от сдачи жилья в аренду;

постоянный рост цен на дома и квартиры в среднем на 10-15% в год — это открывает выгодные перспективы для их последующей перепродажи;

невысокие коммунальные услуги — около 100 евро в месяц при постоянном проживании.

Стоимость недвижимости в Мадриде

Самым дорогим жильем в столице Испании традиционно выступают загородные виллы. Владельцы просят за них от 3 до 6 тысяч евро за «квадрат». Такие объекты отличаются повышенной степенью комфорта, предлагая помимо бассейна, красивый вид из окна и обширный земельный участок.

Немного дешевле оцениваются апартаменты в центре. Их стоимость варьируется от 2 до 4 тысяч евро за квадратный метр. Самые же доступные цены на недвижимость в Мадриде установлены на 1-комнатные квартиры в старых домах на окраине. Их можно купить по общей стоимости — 50-60 тысяч евро.

Где стоит приобретать недвижимость в Мадриде, Испания?

Лучшими районами для покупки жилья считаются Саламанка и Чамбери. Они располагаются в центре испанской столицы, предлагая все необходимые удобства. Эти районы традиционно заселяются европейцами с высоким уровнем доходов.

Среди других вариантов стоит выделить микрорайоны Херонимос и Пилар, расположенные на небольшой удаленности от центра. Отличаются хорошей экологией и отсутствием ночной жизни. Могут стать идеальным решением для покупателей, ищущих тишину и уединение.