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Купить недвижимость в Мадриде, Испания

12 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
45 м²
€ 360,000
Идеально для инвестиций благодаря своему расположению в одном из самых престижных и востреб…
Квартира 1 спальняв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
37 м²
€ 315,000
Идеально для инвестиций, так как находится в одном из самых престижных районов Мадрида, пол…
Квартира 1 спальняв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
50 м²
€ 380,000
Идеально для инвестиций благодаря своему расположению в одном из самых престижных и востреб…
Квартира 2 спальнив Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
75 м²
€ 590,000
Красивая квартира, полностью отремонтированная, расположена в престижном районе Мадрида Сал…
Квартира 3 спальнив Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
80 м²
€ 520,000
Все окна выходят на улицу, очень светлая квартира площадью 80 м2, включая гостиную с больш…
Квартира 2 спальнив Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
84 м²
€ 525,000
Отремонтированная квартира 84 м2, расположенная в Chamartin, теперь она имеет 2 спальни (ра…
Квартира 3 спальнив Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
87 м²
€ 570,000
Продается очень светлая квартира, расположенная между улицами Гойя и Алькала в районе Салам…
Квартира 3 спальнив Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
130 м²
€ 549,000
Квартира расположена в районе Эль Ретиро, всего в 5 минутах ходьбы от знаменитого парка Мад…
Квартирав Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
143 м²
€ 1,500,000
Особняк, расположенный перед парком Ретиро, полностью реконструируется, уважая и заботясь о…
Квартира 4 спальнив Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 4 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
379 м²
€ 5,000,000
Жилье с капитальной реформой в здании, которое раньше было дворцом, расположенное в Серрано…
Квартира 4 спальнив Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 4 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
618 м²
€ 7,525,000
Эксклюзивный пентхаус в отреставрированном здании с защищенным фасадом, Саламанка, МадридЭк…
Квартира 3 спальнив Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
1 ванных комнат 77 м² 2 Этаж
€ 100,000
Апартаменты имеют две двухместных спальни и одну ординарную, ванную комнату, оборудованную к…

Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Мадриде: комфортабельное жилье в столице Испании

Мадрид по праву считается красивейшим городом мира. Здесь удивительным образом переплетаются современность и старые традиции, новые здания гармонично соседствуют со старинными постройками. К этому можно добавить обилие уникальных достопримечательностей, широкие возможности для построения карьеры и насыщенную культурную жизнь, чтобы получить представление о современной испанской столице.

Все эти преимущества регулярно привлекают иностранных инвесторов, стремящихся купить недвижимость в Мадриде. Предпочтение покупатели отдают элитным виллам с бассейном, апартаментам класса люкс в центре и небольшим домам в спальных районах. Эти виды жилья приобретаются иностранцами за наличные и в рамках многочисленных ипотечных программ.

Какие еще преимущества дает покупка жилья в Мадриде?

Существует еще несколько причин для инвестирования средств в местную недвижимость:

  • теплый климат: даже зимой погода в испанской столице не опускается ниже −5 градусов;
  • возможность для хорошего заработка от сдачи жилья в аренду;
  • постоянный рост цен на дома и квартиры в среднем на 10-15% в год — это открывает выгодные перспективы для их последующей перепродажи;
  • невысокие коммунальные услуги — около 100 евро в месяц при постоянном проживании.

Стоимость недвижимости в Мадриде

Самым дорогим жильем в столице Испании традиционно выступают загородные виллы. Владельцы просят за них от 3 до 6 тысяч евро за «квадрат». Такие объекты отличаются повышенной степенью комфорта, предлагая помимо бассейна, красивый вид из окна и обширный земельный участок.

Немного дешевле оцениваются апартаменты в центре. Их стоимость варьируется от 2 до 4 тысяч евро за квадратный метр. Самые же доступные цены на недвижимость в Мадриде установлены на 1-комнатные квартиры в старых домах на окраине. Их можно купить по общей стоимости — 50-60 тысяч евро.

Где стоит приобретать недвижимость в Мадриде, Испания?

Лучшими районами для покупки жилья считаются Саламанка и Чамбери. Они располагаются в центре испанской столицы, предлагая все необходимые удобства. Эти районы традиционно заселяются европейцами с высоким уровнем доходов.

Среди других вариантов стоит выделить микрорайоны Херонимос и Пилар, расположенные на небольшой удаленности от центра. Отличаются хорошей экологией и отсутствием ночной жизни. Могут стать идеальным решением для покупателей, ищущих тишину и уединение.

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