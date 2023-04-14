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Купить вилла с видом на море в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
22
Sant Antoni
3
Calonge i Sant Antoni
2
Calonge
1
la Bisbal d Emporda
1
Palafrugell
1
Сан-Фелиу-де-Гишольс
1
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13 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
9 ванных комнат 3 500 м²
Цена по запросу
Шанс: Уникальная и редкая возможность стать владельцем собственного рая в 30 минутах езды от…
Вилла 4 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
3 ванных комнат 800 м²
€ 1,690,000
Дом расположен между двумя городами на побережье Коста Брава Плайя де Аро и Калонже. В неско…
Вилла 6 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат 5 м²
Цена по запросу
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Вилла 10 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 10 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат 6 000 м²
€ 8,610,000
  Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный н…
Вилла 5 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат 1 300 м²
€ 8,500,000
Комфортабельный дом в традиционном классическом стиле, расположенный в деноминации «Кала Са-…
Вилла 7 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат 3 717 м²
€ 8,000,000
  Уникальная и неповторимая усадьба, расположенная в деноминации “ S’Agaro Vell-Costa Brava …
Вилла 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат 833 м²
€ 1,695,000
Впечатляющий современный дом нового строительства в тихом районе Treumal. Урбанизация распол…
Вилла 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 918 м²
€ 1,350,000
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
Вилла 5 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 780 м²
€ 650,000
Отдельная уютная вилла между Сан-Фелиу-де-Гишольс и Сагаро. Расположена в тихом жилом районе…
Вилла 6 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 ванных комнат 1 432 м²
€ 2,450,000
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
Вилла 6 спаленв Lower Emporda, Испания
Вилла 6 спален
Lower Emporda, Испания
6 ванных комнат 420 м²
€ 2,200,000
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилла ( Сан-Антонио-де-Калонге…
Вилла 7 спаленв Lower Emporda, Испания
Вилла 7 спален
Lower Emporda, Испания
6 ванных комнат 450 м²
€ 1,450,000
Эта высококлассная вилла расположена в урбанизации Торревалентина, всего в 5 минутах от пляж…
Вилла 4 спальнив Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
347 м²
€ 2,800,000
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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