Купить вилла возле озера в Lower Emporda, Испания

Квартира 2 спальни Торревьеха, Испания 3 Количество комнат 1 ванных комнат 152 м² 6/6 Этаж

€ 423,848

В продаже апартаменты в новом доме, расположенном всего в 50 м от пляжа Лос-Локос в городе Т…