ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Каталония
Жирона
Lower Empordà
Таунхаусы
Купить таунхаус с бассейном в Lower Emporda, Испания
Кастель-Пладжа-де-Аро
2
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Альтеа, Испания
2 ванных комнат
134 м²
Количество этажей 1
€ 269,591
Предлагаем проект красивой, уютной виллы с современным дизайном, которая будет построена с и…
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 2,191,845
Строительство 10 таунхаусов на берегу моря в Мучависте Его эксклюзивное расположение на перв…
Вилла 3 спальни
Альтеа, Испания
4 ванных комнат
200 м²
€ 576,243
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные!Этот проект в…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
1/5 Этаж
€ 258,617
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат
228 м²
Количество этажей 2
€ 494,900
Новый проект из 13 современных вилл в городе Ла Нусия. Детально разработанные комфортабельны…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
90 м²
3 Этаж
€ 108,000
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Centro, располагается на 3 этаже. Общая площадь …
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
1/1 Этаж
€ 94,432
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 1
€ 98,279
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 ванных комнат
280 м²
€ 680,664
Вилла в урбанизации Лос-Альтос, Торревьеха
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
110 м²
1 Этаж
€ 260,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2 и…
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
1/2 Этаж
€ 243,791
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Находится в жило…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
97 м²
5 Этаж
€ 343,000
Вы хотите иметь непревзойденный вид с террасы вашей квартиры на Пеньон-де-Ифач и море? Вы хо…
Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты