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Realting.com
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Lower Empordà
Купить недвижимость с бассейном в Lower Emporda, Испания
Кастель-Пладжа-де-Аро
145
Sant Antoni
30
Сан-Фелиу-де-Гишольс
7
Palafrugell
5
Calonge i Sant Antoni
4
Calonge
2
la Bisbal d Emporda
1
Sant Antoni de Calonge
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63 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат
69 м²
2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Дом 7 спален
Pals, Испания
632 м²
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
187 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d&r…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
349 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат
103 м²
3/5 Этаж
€ 360,000
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
4 Количество комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат
326 м²
Количество этажей 2
€ 1,270,000
Продается дом с 5 спальнями, расположенный в престижном районе Mas Sais в Сагаро, муниципали…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
98 м²
2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
313 м²
Количество этажей 3
€ 615,000
Превосходный трехуровневый дом с 4 спальнями и с видом на море, расположенный в тихой и зеле…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
268 м²
Количество этажей 2
€ 635,000
Уютный дом для большой семьи, расположенный в урбанизации Vilar d’Aro, в 15 минутах хо…
Дом 4 спальни
Torre Valentina, Испания
5 Количество комнат
425 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,790,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, построенная на практически плоском участке в тихом и …
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
119 м²
1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
206 м²
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат
101 м²
5/9 Этаж
€ 650,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Квартира 1 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 Количество комнат
71 м²
1/3 Этаж
€ 205,000
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
Дом 5 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
411 м²
Количество этажей 2
€ 4,150,000
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
Дом 5 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
457 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
523 м²
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
374 м²
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
144 м²
3/4 Этаж
€ 450,000
Общая площадь пентхауса – 144 м2. Площадь террас — 28 м2 крытая и 36 м2 открытая…
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 м…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
89 м²
3/3 Этаж
€ 350,000
Уютная квартира – пентхаус (атик) с тремя спальнями и чудесной открытой террасой на кр…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
133 м²
2/5 Этаж
€ 550,000
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
Дом 6 спален
Castell d Aro, Испания
626 м²
Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается старинная каталонская масия в самом сердце города Кастель д’Аро, побережье К…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
199 м²
Количество этажей 3
€ 440,000
Продается таунхаус в закрытом комплексе из 20 домов, находящийся в Сан Фелиу де Гишольс, на …
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
185 м²
Количество этажей 3
€ 490,000
Уютный двухэтажный таунхаус в закрытом элитном жилом комплексе с бассейном в яхт -клубе Плай…
Дом 6 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
672 м²
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Просторный 3-х этажный дом с 6 спальнями, с видом на море, расположенный в престижной урбани…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
472 м²
Количество этажей 3
€ 2,350,000
Новая вилла с 4 спальнями, расположенная в 100 метрах от пляжа Cala Rovira в Плайя де Аро, о…
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
404 м²
Количество этажей 3
€ 540,000
Современный дом с крытым бассейном и видом на море в тихом зеленом районе Mas Palli в муници…
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Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания
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