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Купить недвижимость возле озера в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
145
Sant Antoni
30
Сан-Фелиу-де-Гишольс
7
Palafrugell
5
Calonge i Sant Antoni
4
Calonge
2
la Bisbal d Emporda
1
Sant Antoni de Calonge
1
1 объект найдено
Дом 7 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
587 м² Количество этажей 4
€ 1,650,000
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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