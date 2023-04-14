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Дома
Купить дом с бассейном в Lower Emporda, Испания
Кастель-Пладжа-де-Аро
99
Sant Antoni
20
Сан-Фелиу-де-Гишольс
6
Calonge i Sant Antoni
4
Palafrugell
4
Calonge
2
la Bisbal d Emporda
1
Sant Antoni de Calonge
1
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52 объекта найдено
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Дом 7 спален
Pals, Испания
632 м²
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
187 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d&r…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
349 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
4 Количество комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат
326 м²
Количество этажей 2
€ 1,270,000
Продается дом с 5 спальнями, расположенный в престижном районе Mas Sais в Сагаро, муниципали…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
313 м²
Количество этажей 3
€ 615,000
Превосходный трехуровневый дом с 4 спальнями и с видом на море, расположенный в тихой и зеле…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
268 м²
Количество этажей 2
€ 635,000
Уютный дом для большой семьи, расположенный в урбанизации Vilar d’Aro, в 15 минутах хо…
Дом 4 спальни
Torre Valentina, Испания
5 Количество комнат
425 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,790,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, построенная на практически плоском участке в тихом и …
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
206 м²
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
Дом 5 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
411 м²
Количество этажей 2
€ 4,150,000
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
Дом 5 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
457 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
523 м²
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
374 м²
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 м…
Дом 6 спален
Castell d Aro, Испания
626 м²
Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается старинная каталонская масия в самом сердце города Кастель д’Аро, побережье К…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
199 м²
Количество этажей 3
€ 440,000
Продается таунхаус в закрытом комплексе из 20 домов, находящийся в Сан Фелиу де Гишольс, на …
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
185 м²
Количество этажей 3
€ 490,000
Уютный двухэтажный таунхаус в закрытом элитном жилом комплексе с бассейном в яхт -клубе Плай…
Дом 6 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
672 м²
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Просторный 3-х этажный дом с 6 спальнями, с видом на море, расположенный в престижной урбани…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
472 м²
Количество этажей 3
€ 2,350,000
Новая вилла с 4 спальнями, расположенная в 100 метрах от пляжа Cala Rovira в Плайя де Аро, о…
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
404 м²
Количество этажей 3
€ 540,000
Современный дом с крытым бассейном и видом на море в тихом зеленом районе Mas Palli в муници…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
234 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
281 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Прекрасный загородный дом в тихом зеленом районе в муниципалитете Калонже, побережье Коста Б…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
339 м²
Количество этажей 3
€ 930,000
Отдельно стоящий трехуровневый дом в пешей доступности от пляжей расположен в тихом зеленом …
Дом 3 спальни
Castell d Aro, Испания
86 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
Элегантный уютный таунхаус находится в тихом зеленом районе Кастель де Аро, муниципалитет Ка…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
129 м²
Количество этажей 3
€ 430,000
Таунхаус в закрытом комплексе с общим бассейном в пешей доступности от пляжа города Плайя де…
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
203 м²
Количество этажей 3
€ 499,000
Большой дом с башней, пригодный для круглогодичного проживания, располагается в тихой и экол…
Дом 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
509 м²
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Великолепный комплекс с бассейном, в состав которого входят просторная основная вилла, госте…
Дом 8 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
550 м²
Количество этажей 3
€ 1,150,000
Просторное поместье на большом участке земли расположено в Сан Фелиу де Гишольс, в пешеходно…
Дом 5 спален
Palafrugell, Испания
443 м²
Количество этажей 2
€ 1,000,000
Добротный просторный дом, расположенный на большом участке со средиземноморскими соснами, на…
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Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания
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