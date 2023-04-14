Купить дом с видом на море в Lower Emporda, Испания

Дом 4 спальни Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания 3 ванных комнат 600 м²

€ 1,350,000

Дом новой постройки в С’Агаро (Коста Брава), менее чем в 1 км от пляжа Сан-Поль, с видом на …