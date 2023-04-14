Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Жирона
  5. Lower Empordà
  6. Квартиры

Купить квартиру с видом на море в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
46
Sant Antoni
10
Palafrugell
1
Сан-Фелиу-де-Гишольс
1
Квартира В архив
Очистить
11 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 156 м² 2/3 Этаж
€ 1,325,000
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 98 м² 2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 119 м² 1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат 101 м² 5/9 Этаж
€ 650,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Квартира 7 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат 208 м²
Цена по запросу
Полное здание в городе Сан-Фелиу-де-Гишольс, в самом сердце Коста Брава. Расположен на одной…
Квартира 41 спальняв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 41 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат 1 300 м²
€ 1,900,000
Старинный отель в городке Плайа д’аро, на берегу моря рядом с набережной. С общей площадью 1…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 787,500
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 680,000
Безупречная квартира в центре Пладжа-де-Аро, на той же набережной с прекрасным видом на море…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
133 м² 2/5 Этаж
€ 550,000
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
73 м² 5/9 Этаж
€ 390,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
129 м²
€ 995,000
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов н…

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти