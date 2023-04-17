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Купить вилла возле озера в Лос-Монтесинос, Испания

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни
Лос-Монтесинос, Испания
3 ванных комнат 141 м²
€ 429,000
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…

Параметры недвижимости в Лос-Монтесинос, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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