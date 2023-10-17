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Шале в Лос-Монтесинос, Испания

Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос-Монтесинос, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями, 2 ванными, частным бассейном, солярием и садом, окруж…
€250,000

Параметры недвижимости в Лос-Монтесинос, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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