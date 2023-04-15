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Купить таунхаус в Лос-Кристианос, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 262,000
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
Таунхаус 4 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 4 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 399,000
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
Таунхаус 3 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 450,000
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
Таунхаус 3 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 132 м²
€ 545,000
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
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