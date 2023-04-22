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Жильё с бассейном в Льорет-де-Мар, Испания

4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
468 м² Количество этажей 3
€ 950,000
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
Квартира 1 спальня в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 спальня
Льорет-де-Мар, Испания
43 м² 1 Этаж
€ 85,000
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…
Дом 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
224 м² Количество этажей 3
€ 730,000
Великолепный комфортабельный трехэтажный дом для постоянного проживания расположен в престиж…
Дом 4 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
334 м² Количество этажей 2
€ 1,850,000
Этот уютный особняк расположен в элитной урбанизации Cala Sant Francesc в городе Бланес, ряд…
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