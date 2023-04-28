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Шале в Лерида, Испания

Сегарра
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Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 10 спален в Sant Guim de Freixenet, Испания
Шале 10 спален
Sant Guim de Freixenet, Испания
539 м²
€ 1,100,000
Прекрасный особняк на Канарских островах, Гуим. Находится в туристической деревне в самом ц…

Параметры недвижимости в Лерида, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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