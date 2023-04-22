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Жильё с видом на море в Лас-Пальмас, Испания

San Bartolome de Tirajana
1
Santa Brigida
1
Valleseco
1
Маспаломас
1
Тиас
1
1 объект найдено
Шале в Тиас, Испания
Шале
Тиас, Испания
8 м²
€ 850,000
Прекрасный особняк с панорамным видом на море в Тиасе, Канарские острова. В доме имеется 8 …

Параметры недвижимости в Лас-Пальмас, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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