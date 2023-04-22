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Квартиры с бассейном в Лас-Пальмас, Испания

San Bartolome de Tirajana
1
Маспаломас
1
Квартира В архив
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в San Bartolome de Tirajana, Испания
Квартира 3 спальни
San Bartolome de Tirajana, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 340,000
Продается апартамент в комплексе Valle de Izas, El Madroñal. Три спальни и две ванные комна…

Параметры недвижимости в Лас-Пальмас, Испания

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с видом на море
с видом на озеро
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