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Жильё в Лас-Пальмас, Испания

San Bartolome de Tirajana
1
Santa Brigida
1
Valleseco
1
Маспаломас
1
Тиас
1
6 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 3 спальни
Лас-Пальмас, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 329,000
Вилла 4 спальни в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 4 спальни
Лас-Пальмас, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 389,000
Вилла 14 спален в Valleseco, Испания
Вилла 14 спален
Valleseco, Испания
8 ванных комнат
€ 990,000
ФИНКА В ПРИРОДНОМ ПАРКЕFinca las Hayas находится в бесподобном окружении. В природном парке …
Квартира 3 спальни в San Bartolome de Tirajana, Испания
Квартира 3 спальни
San Bartolome de Tirajana, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 340,000
Продается апартамент в комплексе Valle de Izas, El Madroñal. Три спальни и две ванные комна…
Вилла 5 спален в Santa Brigida, Испания
Вилла 5 спален
Santa Brigida, Испания
2 ванных комнат
€ 795,000
Incredible Villa located in a spectacular setting just ten minutes from the center of Santa …
Шале в Тиас, Испания
Шале
Тиас, Испания
8 м²
€ 850,000
Прекрасный особняк с панорамным видом на море в Тиасе, Канарские острова. В доме имеется 8 …

Параметры недвижимости в Лас-Пальмас, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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