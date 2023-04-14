Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. la Vila Joiosa Villajoyosa
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 164 м²
€ 650,000
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
Таунхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 80 м²
€ 294,000
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
Таунхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 85 м²
€ 312,500
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 133 м²
€ 485,000
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
Таунхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 98 м²
€ 325,000
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 121 м²
€ 380,000
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
Realting.com
Перейти