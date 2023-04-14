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Купить недвижимость с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
80 м²
€ 305,900
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
176 м²
€ 385,000
Дуплекс G 176 м2- терраса 78 m2 385.000 €Этот современный двухуровневый пентхаус, являющийс…
Дом 4 комнатыв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 4 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
€ 530,000
Продаётся уютный дом с панорамным видом на море в Испании, Коста Бланка, Аликанте. Дом пос…
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