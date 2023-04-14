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Купить недвижимость с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

100 объектов найдено
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 495,000
Двухуровневые апартаменты у моря в Вильяхойосе, Аликанте. & NBSP; Великолепные роскошные…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 310,000
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…
Квартира 1 спальняв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 39 м²
€ 240,000
Apartments 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 102 м²
€ 584,000
Пентхаусы в 100 метрах от моря, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная ур…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 215,000
Представляем комфортную квартиру с двумя спальнями в зеленом районе.Жилье подходит как для п…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 101 м² 6/6 Этаж
€ 690,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Жилой комп…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 113 м² 3/4 Этаж
€ 898,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1/4 Этаж
€ 495,000
Представляем современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 1/4 Этаж
€ 540,000
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Всего за не…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 575,000
Front line apartments, Villajoyosa, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, with large ter…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 112 м²
€ 923,000
Front line penthouses, Villajoyosa, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, with large ter…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 685,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 595,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 399,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 409,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 645,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 55 м²
€ 175,000
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 265,000
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 117 м² Количество этажей 2
€ 475,000
Предлагаем суперсовременную виллу в красивом жилом комплексе в Финестрате.Комплекс закрытого…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 117 м² Количество этажей 2
€ 510,000
Представляем потрясающую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате.Комплекс …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 213,000
Представляем вам новые апартаменты в урбанизации закрытого типа в городе Бенидорм в районе К…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 181,000
Просторная квартира с видом на море в жилом комплексе от застройщика.Находится в закрытом жи…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 234,300
Современный дуплекс пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Квартир…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 182,000
Представляем вам новые апартаменты в урбанизации закрытого типа с видом на море. Квартира ра…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 183,000
Эксклюзивная квартира в жилом комплексе от застройщика в районе Кала де Финестрат.Находится …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 200,000
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Квартира на …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 188,000
Представляем вам новые апартаменты в урбанизации закрытого типа в городе Бенидорм в районе К…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 185,000
Эксклюзивная квартира в закрытом жилом комплексе от застройщика в городе Бенидорм в районе К…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 107 м²
€ 785,000
Duplex apartments on the beachfront in Villajoyosa, Alicante. Magnificent luxury apartments …
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