ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
la Vila Joiosa Villajoyosa
Пентхаусы
Купить пентхаус с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
84 м²
7 Этаж
€ 179,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Aldea del mar, располагается на 7 этаже. Общая пл…
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3 ванных комнат
163 м²
Количество этажей 2
€ 355,000
Великолепный современный комплекс в окружении живописных гор.Дизайн виллы с его четкими лини…
Квартира 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3 Количество комнат
3 ванных комнат
168 м²
€ 535,480
Просторная угловая квартира, с видом на поле для гольфа и море. Большая гостиная и ст…
Квартира 2 спальни
La Zenia, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
3/3 Этаж
€ 149,000
Представляем просторный пентхаус, расположенный в городе Ориуэла Коста, всего в 2 км от пляж…
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
5 Количество комнат
5 ванных комнат
310 м²
€ 2,027,111
Превосходная вилла в Испании, расположенная в Марбелье, закрытой урбанизации Las Lomas…
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
203 м²
€ 645,210
Этот фантастический пентхаус расположен в одной из лучших урбанизаций в Плайя ву Сан Хуан.О…
Вилла 3 спальни
Orba, Испания
2 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 1
€ 425,000
Вилла современного дизайна в урбанизации Альмуния. Расположена на участке с великолепным пан…
Квартира 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
82 м²
7 Этаж
€ 379,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Punta prima, располагается на 7 этаже. Общая площ…
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
1 022 м²
€ 4,882,255
Вилла 4 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4 ванных комнат
157 м²
€ 689,950
Современная вилла в Дехеса де Кампоамор, до пляжа 300 м - AGI115607 4 спальни, 4 ванные комн…
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
6/8 Этаж
€ 155,900
Представляем новые современные апартаменты в городе Сан-Мигель-де-Салинас.Сан-Мигель-де-Сали…
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3 ванных комнат
175 м²
Количество этажей 2
€ 602,000
Элитная вилла в урбанизации Эль Портет – настоящая жемчужина в Морайре с красивейшей п…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты