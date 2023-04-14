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Купить дом с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

23 объекта найдено
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 685,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 595,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 399,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 409,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 645,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 117 м² Количество этажей 2
€ 475,000
Предлагаем суперсовременную виллу в красивом жилом комплексе в Финестрате.Комплекс закрытого…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 117 м² Количество этажей 2
€ 510,000
Представляем потрясающую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате.Комплекс …
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5 ванных комнат 356 м²
€ 1,100,000
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 276 м² Количество этажей 3
€ 645,000
Уютная вилла на побережье Средиземного моря в Sierra CortinaВилла площадью 276,86 кв. м., с …
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 276 м² Количество этажей 3
€ 655,000
Шикарная вилла на побережье Средиземного моря в элитном районе Sierra CortinaВилла площадью …
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 277 м² Количество этажей 3
€ 669,000
Новая вилла в элитном районе Sierra Cortina Вилла площадью 276,86 кв. м., с собственным уча…
Дом 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 424,000
В одном из лучших мест Коста Бланки, всего в 150 метрах от пляжа Параисо и бухты Болну, буде…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 148 м²
€ 490,000
В одном из лучших мест Коста Бланки, всего в 150 метрах от пляжа Параисо и бухты Болну, буде…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 164 м²
€ 650,000
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 189 м²
€ 435,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка, Аликанте. Все виллы имеют спальни 3 и ванные к…
Вилла 5 спаленв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 5 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 208 м²
€ 640,640
Вилла в Финестрате, к клубам для гольфа 4400 м - PG1110244 5 спален, 4 ванные комнаты. Ковро…
Вилла 5 спаленв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 5 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 217 м²
€ 654,974
VIP Class VIlla in Finestrat - PG1110240 5 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь коврика: 217 м…
Таунхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 80 м²
€ 294,000
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
Таунхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 85 м²
€ 312,500
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 133 м²
€ 485,000
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
Таунхаус 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 98 м²
€ 325,000
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 121 м²
€ 380,000
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
Дом 4 комнатыв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 4 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
€ 530,000
Продаётся уютный дом с панорамным видом на море в Испании, Коста Бланка, Аликанте. Дом пос…
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