ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
la Vila Joiosa Villajoyosa
Дуплексы
Купить дуплекс с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 спален
Altea, Испания
4 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 1
€ 1,790,000
Потрясающая вилла с невероятным видом на залив Алтеи. Недвижимость включает в себя: солнечну…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
265 м²
€ 570,762
Замечательные новые виллы в Эль Альбир, Альфас де Пи. Всего в 10 минутах от центра города.4…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
132 м²
Количество этажей 2
€ 365,900
Прекрасный жилой комплекс, состоящий из независимых вилл с современным дизайном и невероятны…
Бунгало 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 181,500
Комфортабельные апартаменты в Guardamar del Segura, 2 спальни - DI6364 2 спальни, 2 ванные к…
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат
270 м²
€ 760,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Balcon de finestrat. Общая площадь 270.00 м2, участок 50…
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат
564 м²
€ 750,000
Продается двухэтажная вилла в районе Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 242,500
Новые апартаменты в Гран Алакант - GD1113509 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: …
Квартира 2 спальни
Испания, Испания
85 м²
€ 307,715
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями.…
Вилла
Benahavis, Испания
532 м²
€ 1,820,409
New Development: Prices from € 2,000,000 to € 2,950,000. [Beds: …
Квартира 3 спальни
Ориуэла, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 179,950
Апартаменты в Ориуэла, 3 спальни, площадь 130 м2 - AGI115695 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ко…
Пентхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
153 м²
€ 318,914
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс в современном стиле сост…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 275,000
Комплекс расположен в привилегированном районе пляжа Лас-Игерикас, в Торре-де-ла-Орадада, вс…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты