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Купить квартиру с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
80 м²
€ 305,900
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
176 м²
€ 385,000
Дуплекс G 176 м2- терраса 78 m2 385.000 €Этот современный двухуровневый пентхаус, являющийс…
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