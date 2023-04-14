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Купить квартиру с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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77 объектов найдено
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 495,000
Двухуровневые апартаменты у моря в Вильяхойосе, Аликанте. & NBSP; Великолепные роскошные…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 310,000
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…
Квартира 1 спальняв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 39 м²
€ 240,000
Apartments 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 102 м²
€ 584,000
Пентхаусы в 100 метрах от моря, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная ур…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 215,000
Представляем комфортную квартиру с двумя спальнями в зеленом районе.Жилье подходит как для п…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 101 м² 6/6 Этаж
€ 690,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Жилой комп…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 113 м² 3/4 Этаж
€ 898,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1/4 Этаж
€ 495,000
Представляем современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 1/4 Этаж
€ 540,000
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Всего за не…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 575,000
Front line apartments, Villajoyosa, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, with large ter…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 112 м²
€ 923,000
Front line penthouses, Villajoyosa, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, with large ter…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 55 м²
€ 175,000
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 265,000
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 213,000
Представляем вам новые апартаменты в урбанизации закрытого типа в городе Бенидорм в районе К…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 181,000
Просторная квартира с видом на море в жилом комплексе от застройщика.Находится в закрытом жи…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 234,300
Современный дуплекс пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Квартир…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 182,000
Представляем вам новые апартаменты в урбанизации закрытого типа с видом на море. Квартира ра…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 183,000
Эксклюзивная квартира в жилом комплексе от застройщика в районе Кала де Финестрат.Находится …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 200,000
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Квартира на …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 188,000
Представляем вам новые апартаменты в урбанизации закрытого типа в городе Бенидорм в районе К…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 185,000
Эксклюзивная квартира в закрытом жилом комплексе от застройщика в городе Бенидорм в районе К…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 107 м²
€ 785,000
Duplex apartments on the beachfront in Villajoyosa, Alicante. Magnificent luxury apartments …
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м² 4/7 Этаж
€ 495,000
В продаже новая квартира в уникальном жилом комплексе в городе Вильяхойоса.На территории ком…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 1 Этаж
€ 925,000
Эксклюзивная квартира в Вильяхойоса с потрясающим видом на море.Квартира на первом этаже общ…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 4 ванных комнат 132 м² 6/6 Этаж
€ 612,500
Дуплекс в прибрежном городе Вильяхойоса, в 200 метрах от моря.Двухэтажная квартира площадью …
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² 3/3 Этаж
€ 548,000
Квартира класса люкс в прибрежном городе Агиласе, в 300 метрах от моря.Квартира на третьем э…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/3 Этаж
€ 338,000
Новая квартира в прибрежном городе Агиласе, в 300 метрах от моря.Квартира на первом этаже пл…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² 2/3 Этаж
€ 347,000
Новая квартира в прибрежном городе Агилас, в 300 метрах от моря.Находиться в уникальном жило…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 1/3 Этаж
€ 314,000
Квартира в прибрежном городе Агиласе, в 300 метрах от моря.Находиться в уникальном жилом ком…
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