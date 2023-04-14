ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
la Vila Joiosa Villajoyosa
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира
Очистить
77 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 495,000
Двухуровневые апартаменты у моря в Вильяхойосе, Аликанте. & NBSP; Великолепные роскошные…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
62 м²
€ 310,000
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
39 м²
€ 240,000
Apartments 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
102 м²
€ 584,000
Пентхаусы в 100 метрах от моря, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная ур…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 215,000
Представляем комфортную квартиру с двумя спальнями в зеленом районе.Жилье подходит как для п…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
101 м²
6/6 Этаж
€ 690,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Жилой комп…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
3/4 Этаж
€ 898,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
65 м²
1/4 Этаж
€ 495,000
Представляем современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
1/4 Этаж
€ 540,000
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Всего за не…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 575,000
Front line apartments, Villajoyosa, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, with large ter…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
112 м²
€ 923,000
Front line penthouses, Villajoyosa, Costa Blanca Homes with 2 and 3 bedrooms, with large ter…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
55 м²
€ 175,000
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 220,000
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 265,000
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 213,000
Представляем вам новые апартаменты в урбанизации закрытого типа в городе Бенидорм в районе К…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
€ 181,000
Просторная квартира с видом на море в жилом комплексе от застройщика.Находится в закрытом жи…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 234,300
Современный дуплекс пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Квартир…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 182,000
Представляем вам новые апартаменты в урбанизации закрытого типа с видом на море. Квартира ра…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 183,000
Эксклюзивная квартира в жилом комплексе от застройщика в районе Кала де Финестрат.Находится …
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 200,000
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Квартира на …
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 188,000
Представляем вам новые апартаменты в урбанизации закрытого типа в городе Бенидорм в районе К…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
€ 185,000
Эксклюзивная квартира в закрытом жилом комплексе от застройщика в городе Бенидорм в районе К…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
107 м²
€ 785,000
Duplex apartments on the beachfront in Villajoyosa, Alicante. Magnificent luxury apartments …
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
99 м²
4/7 Этаж
€ 495,000
В продаже новая квартира в уникальном жилом комплексе в городе Вильяхойоса.На территории ком…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
1 Этаж
€ 925,000
Эксклюзивная квартира в Вильяхойоса с потрясающим видом на море.Квартира на первом этаже общ…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
4 ванных комнат
132 м²
6/6 Этаж
€ 612,500
Дуплекс в прибрежном городе Вильяхойоса, в 200 метрах от моря.Двухэтажная квартира площадью …
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
204 м²
3/3 Этаж
€ 548,000
Квартира класса люкс в прибрежном городе Агиласе, в 300 метрах от моря.Квартира на третьем э…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
1/3 Этаж
€ 338,000
Новая квартира в прибрежном городе Агиласе, в 300 метрах от моря.Квартира на первом этаже пл…
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
2/3 Этаж
€ 347,000
Новая квартира в прибрежном городе Агилас, в 300 метрах от моря.Находиться в уникальном жило…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
1/3 Этаж
€ 314,000
Квартира в прибрежном городе Агиласе, в 300 метрах от моря.Находиться в уникальном жилом ком…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты